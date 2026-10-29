В Ізраїлі бензин подешевшає на 42 агори за літр — Jerusalem Post

В Ізраїлі в ніч із суботи на неділю максимальна ціна літра неетилованого бензину А-95 на АЗС самообслуговування знизиться на 42 агори — до 7,35 нового ізраїльського шекеля з урахуванням ПДВ. Про це Jerusalem Post повідомила з посиланням на Управління палива і газу Міністерства енергетики та інфраструктури країни.

Нова максимальна ціна

Наразі максимальна вартість літра такого бензину становить 7,77 шекеля. Доплата за заправку з обслуговуванням працівником залишиться незмінною — 26 агор за літр.

Зниження ціни оголосили всупереч раннім прогнозам джерел на енергетичному ринку. Вони очікували подорожчання приблизно на 30 агор, до близько 8,30 шекеля за літр.

Вплив цін і курсу долара

За даними Управління палива і газу, ціна бензину в Середземноморському басейні знизилася приблизно на 13%. Частково цей ефект нівелювало зростання курсу долара приблизно на 2%.

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Попередні очікування подорожчання пов'язували зі зростанням світових цін на нафту на тлі очікувань регіональної ескалації за участю Ірану, а також зі зміцненням долара після результатів виборів.

Податкова пільга до 3 листопада

Споживачі також користуються тимчасовим зниженням акцизу на бензин на 1 шекель за літр. Цей захід, запроваджений міністром фінансів Безалелем Смотричем, обходиться бюджету приблизно у 326 млн шекелів щомісяця.

Термін дії відповідного розпорядження спливає 3 листопада. Міністерство енергетики та інфраструктури попередило, що без продовження пільги з 5 листопада максимальна ціна бензину може зрости до 8,35 шекеля за літр. Для уникнення такого підвищення міністр фінансів має продовжити податкове послаблення ще на місяць.

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