В трьох областях України запровадили аварійні відключення світла

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У Сумській, Харківській та Полтавській областях діють аварійні знеструмлення. Обмеження запровадили через складну ситуацію в енергосистемі.

Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють.

В «Укренерго» зазначили, що аварійні відключення скасують, щойно це дозволить стан енергосистеми.

Також через російські атаки на енергооб’єкти є знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Джерело: Укренерго

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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