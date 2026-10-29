В Україні 30 жовтня знову діятимуть графіки відключення світла
У п’ятницю, 30 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії.
Обмеження для побутових споживачів можуть охоплювати від 1,5 до 2,5 черги.
За повідомленням «Укренерго», графіки діятимуть із 06:00 до 23:59. У цей самий період для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
Причиною обмежень стали наслідки російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.
Джерело: «Укренерго»
У Конотопі складна ситуація з електропостачанням,але відсутність газу спростували.
Конотоп п’ятий день без світла після російських ударів, є загроза дефіциту дизеля.
Уряд доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» відновити електропостачання в Конотопі на Сумщині. Місто вже п’яту добу залишається без світла. Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Сергій Корецький.