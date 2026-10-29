В Україні 30 жовтня знову діятимуть графіки відключення світла

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У п’ятницю, 30 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії.

Обмеження для побутових споживачів можуть охоплювати від 1,5 до 2,5 черги.

За повідомленням «Укренерго», графіки діятимуть із 06:00 до 23:59. У цей самий період для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень стали наслідки російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру України.

Джерело: «Укренерго»

У Конотопі складна ситуація з електропостачанням,але відсутність газу спростували.

Конотоп п’ятий день без світла після російських ударів, є загроза дефіциту дизеля.

Уряд доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» відновити електропостачання в Конотопі на Сумщині. Місто вже п’яту добу залишається без світла. Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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