ВДЕ США можуть випередити газ за встановленою потужністю у 2027 році — Electrek

У США встановлена потужність відновлюваних джерел енергії може перевищити потужність газових електростанцій до вересня 2027 року. За сценарієм SUN DAY Campaign, заснованим на даних Управління енергетичної інформації США (EIA), частка ВДЕ у загальній генерувальній потужності може зрости з 37,7% до 40,4%, повідомляє Electrek.

Станом на 1 вересня 2026 року частка відновлюваної енергетики у загальній генерувальній потужності великих електростанцій США становила 34,5%. EIA прогнозує, що до 31 серпня 2027 року цей показник зросте до 37,3%. Найбільший приріст очікується від сонячних електростанцій комунального масштабу — на 44 603,1 МВт. Потужність вітрових електростанцій має зрости на 8 312,3 МВт, зокрема завдяки 3 355 МВт офшорних вітрових проєктів.

Зростання виробництва електроенергії

У січні—серпні 2026 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел у США зросло на 10,2% проти аналогічного періоду попереднього року. Найшвидше нарощували генерацію великі сонячні електростанції — на 20%, тоді як виробництво малої сонячної генерації збільшилося на 12%, а вітрової — на 7,8%.

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Вітер за вісім місяців року виробив 333 367 ГВт·год електроенергії, або 10,6% загального обсягу генерації в країні. Сукупне виробництво великої та малої сонячної генерації становило 329 119 ГВт·год, або 10,5%. Разом сонячна й вітрова енергетика забезпечили майже 21,1% виробництва електроенергії та виробили на 44,4% більше, ніж вугільні електростанції.

Прогноз до вересня 2027 року

За попередні 12 місяців сукупна потужність усіх відновлюваних джерел, зокрема гідроенергетики, біомаси та геотермальної генерації, зросла на 43 497,9 МВт. За той самий період потужність газових електростанцій збільшилася на 5 316 МВт, атомна генерація не змінилася, а вугільні потужності скоротилися на 2 703,4 МВт.

EIA не публікує прогнозу щодо малої сонячної генерації. SUN DAY Campaign припускає, що за наступні 12 місяців вона додасть щонайменше 6 000 МВт. За такого сценарію загальна потужність ВДЕ у США може досягти близько 550 000 МВт, тоді як прогнозована потужність газової генерації становитиме 518 312,8 МВт. Окремо EIA очікує збільшення потужностей систем накопичення енергії на 23 656,2 МВт — до 77 753,2 МВт.

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