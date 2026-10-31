Велика Британія схвалила розробку газового родовища Jackdaw — OilPrice

Уряд Великої Британії 21 жовтня схвалив розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі. Родовище розташоване приблизно за 240 км на схід від шотландського Абердіна та належить Adura — спільному підприємству Shell і Equinor. Як повідомляє OilPrice, рішення ухвалили після кількох років юридичних спорів і політичної невизначеності.

Судовий розгляд і нове погодження

Британська влада вперше погодила проєкт у 2022 році, однак його оскаржили в Сесійній палаті суду Шотландії в Единбурзі. Суддя постановив, що оператори мають врахувати в оцінці впливу на довкілля викиди вуглецю від спалювання видобутих нафти й газу. Після цього екологічне погодження відкликали, а проєкт на кілька років залишився в невизначеному статусі.

Оператори Jackdaw подали нові заявки на екологічне погодження цього року. Прем'єр-міністр заявив, що розробка родовища допоможе зберегти сотні робочих місць і забезпечити опалення для мільйонів домогосподарств узимку. Прихильники проєкту також вважають, що власний видобуток газу може зменшити залежність країни від імпорту.

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Суперечки щодо робочих місць і клімату

За словами міністерки енергетики Міатти Фанбулле, Jackdaw створить 27 робочих місць і збереже ще 273. Adura замовила дослідження, за оцінкою якого відмова від Jackdaw та інших розробок у Північному морі може коштувати британській економіці майже 10,8 млрд фунтів стерлінгів упродовж наступного десятиліття.

Екологічна група Uplift стверджує, що родовище покриватиме близько 2% попиту Великої Британії на газ протягом приблизно десяти років. Водночас урядові оцінки передбачають, що на піку видобутку Jackdaw може збільшити внутрішній видобуток газу приблизно на 6%. Представники Uplift наголошують, що ці показники не усунуть загального скорочення зайнятості в нафтогазовому секторі Північного моря.

Рішення щодо значно більшого нафтового родовища Rosebank ще не ухвалене. У середині жовтня джерела повідомили The Guardian, що Фанбулле схиляється до відмови в погодженні Rosebank. За її словами, Jackdaw є газовим проєктом для внутрішнього ринку, тоді як Rosebank переважно орієнтований на експорт нафти, тому кожну заявку слід оцінювати окремо з огляду на кліматичні зобов'язання країни.

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