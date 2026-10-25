Вибух зруйнував ЛЕП 220 кВ у Пакистані, знеструмлено низку міст — Dawn

У Пакистані біля міста Дера-Мурад-Джамалі вибух зруйнував опору високовольтної лінії електропередачі напругою 220 кВ. Через це було порушено постачання електроенергії з електростанції Uch Power Plant до кількох районів провінцій Сінд і Пенджаб, повідомляє Dawn.

Вибуховий пристрій під опорою

Начальник поліції округу Насірабад Асад Хан Насар заявив, що невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій під опорою ЛЕП у районі Гот-Мугал-Хан-Бугті. За його словами, пристрій заклали рано-вранці в суботу. Потужний вибух знищив опору.

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Перебої з електропостачанням

Постачання електроенергії було припинено в містах Шикарпур, Рахім-Яр-Хан, Садікабад, Суккур, Ларкана, Джейкобабад, Кашмор і Гудду, а також у деяких районах Дера-Мурад-Джамалі.

Поліція та сили безпеки забезпечили охорону місця вибуху, зібрали докази й розпочали пошукову операцію. Сапери очистили територію. Ремонт зруйнованої опори розпочнуть після отримання відповідного дозволу служб безпеки, повідомили посадовці. Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за напад.

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