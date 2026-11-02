Відео: Через атаки РФ знеструмлення зафіксували у дев’яти областях України

Станом на ранок 2 листопада через російські обстріли без електропостачання залишилися споживачі в дев’яти областях України. На частині території країни діють графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черги, а найскладніша ситуація зі світлом склалася на Дніпропетровщині та Київщині.

«Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Одеській та Харківській областях», — йдеться у повідомленні Укренерго.

Відновлювальні роботи розпочалися всюди, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Через наслідки російських атак у частині областей до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черг.

Споживання електрики станом на 9:30 понеділка на 1,6% нижче за рівень попереднього робочого дня — п'ятниці, 30 жовтня. Укренерго закликає обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Своєю чергою Міністерство енергетики повідомляє, що найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині та Київщині, де енергоінфраструктура зазнала масштабних пошкоджень. У цих областях внаслідок порушення можливості передавати електрику споживачам застосовуються аварійні знеструмлення.

Міненерго також зазначає, що протягом минулого тижня Росія цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор 94 рази. Загалом зафіксовано 208 інцидентів, які спричинили знищення або пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

У Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення світла.

Нагадаємо, у Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Також у чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва залишилась без електроенергії більшу частину доби.

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