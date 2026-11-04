Відео: Російські удари змусили АЕС України скоротити виробництво електроенергії

Українські атомні електростанції знизили потужність генерації через масштабні та систематичні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Згідно з його повідомленням в Телеграм у середу, повернення до номінальних показників роботи АЕС відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі.

В цілому в енергосистемі станом на ранок через російські атаки, спрямовані в тому числі на об'єкти генерації та підстанції, знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

«Найскладніша ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Маємо серйозні пошкодження енергообладнання. Також аварійні відключення наразі вимушено діють у Харківській області через зниження рівня напруги у високовольтній мережі внаслідок попередніх атак РФ», – зазначило міністерство.

Воно наголосило, що ремонтні бригади енергетиків цілодобово працюють над відновленням стабільного живлення у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

У ДТЕК також інформують, що в Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення.

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу.

У Києві розгортають пункти обігріву через пошкодження енерговузла – Кличко

У Києві повністю зупиняється рух трамваїв і тролейбусів, запустили додаткові автобуси.

Читай нас у