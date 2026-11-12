Відео: Російський удар по підстанції Укренерго залишив вирву розміром із будинок

0:00 / 0:00

Після чергової атаки РФ на одну з підстанцій «Укренерго» утворилася величезна вирва, співмірна за розміром із житловим будинком.

У компанії повідомили, що цього року Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі, застосовуючи реактивні безпілотники та балістичні ракети.

Повторні атаки часто пошкоджують обладнання ще до завершення ремонтних робіт.

Захисні споруди допомагають зменшити масштаби руйнувань, однак не здатні повністю вберегти обладнання від обстрілів.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-5206.mp4

Ремонтні бригади працюють цілодобово, попри складні погодні умови та загрозу повторних ударів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Джерело: «Укренерго»

9 листопада в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та поверненням світла в оселі українців, попри значне навантаження.

Читай нас у