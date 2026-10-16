Відео: У Києві та десяти областях України зафіксували перебої з електропостачанням

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У п’ятницю, 16 жовтня, через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без електроенергії. Перебої зафіксували в Києві та Київській, Волинській, Одеській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 16 жовтня.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Заступник міністра розповів, що вночі та вранці Росія атакувала низку енергетичних об’єктів в Києві, Київській, Волинській, Одеській та Рівненській областях

Некрасов додав, що внаслідок негоди без електропостачання залишаються 12 населених пунктів на Полтавщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

У Міненерго повідомили, що 16 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

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У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Джерело: МІНЕНЕРГО

У Києві енергетики стабілізували ситуацію з електропостачанням після масованої російської атаки. У четвер, 15 жовтня, у столиці знову почали діяти графіки відключення світла.

Унаслідок нічного масованого удару РФ по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч споживачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака пошкодила 26 об'єктів електроенергетики та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

Унаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Інформація про масштаби знеструмлення та причини пошкодження енергетичної інфраструктури наразі не уточнюється.

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