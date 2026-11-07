Відео: Зеленський заявив, що Україна виробляє більше електроенергії, ніж споживає

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Президент Володимир Зеленський повідомив 7 листопада, що нині обсяги генерації електроенергії в Україні перевищують внутрішнє споживання. Водночас через російські удари по енергетичній інфраструктурі виникає значний дефіцит електрики.

«На сьогодні Україна генерує більше, ніж споживає, але саме через російські удари по розподільчих станціях, по нашим мережам є, на жаль, дуже значні дефіцити у Києві та інших північних наших, східних та центральних регіонах України. Збільшуємо кількість бригад для ремонтів і все обладнання, яке необхідне, ми постачаємо», - сказав Зеленський.

За його словами, у суботу було багато координацій по відновленню після російських ударів.

Президент констатував, що російська балістична операція проти України триває, і заявив, що, на жаль, через дефіцит Patriot є суттєві влучання по енергетиці, по логістиці.

«Була доповідь керівника агентства відновлення Івана Федорова з Дніпровщини - він зараз там знаходиться, у регіоні - по наслідках російських ударів, по часу, який потрібен для відбудови. Дніпро та Кривий Ріг і інші наші міста і села Дніпровщини. Тривають роботи на Київщині та Житомирщині, у наших громадах, які важливі для передачі електрики від генерації на міста», - сказав він.

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Зеленський повідомив, що окремо було обговорено питання логістики.

Він також нагадав, що росіяни б’ють по мостах через Дніпро, від Києва до Запоріжжя.

По ключовому енергообʼєкту росіяни вдарили корейською балістичною ракетою — Зеленський.

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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