Відключення ЛЕП частково відокремило схід Куби від енергомережі — The Rio Times

На Кубі 10 жовтня відключилася лінія електропередачі напругою 220 кВ між Нуевітасом і Лас-Тунасом, через що східна частина країни була частково відокремлена від національної енергомережі. Державна енергетична компанія Unión Eléctrica повідомила про спрацювання захисту на лінії о 12:46 за місцевим часом. Про це повідомляє The Rio Times.

Відключення сталося на тлі значного дефіциту генерувальних потужностей. На вечірній максимум споживання Unión Eléctrica прогнозувала доступну потужність на рівні 1250 МВт за попиту 2900 МВт. Різниця між доступною потужністю та попитом становила 1650 МВт, а обсяг обмежень електропостачання міг сягнути 1680 МВт.

Дефіцит електроенергії

О 6:00 10 жовтня доступна потужність кубинської енергосистеми також становила 1250 МВт, тоді як попит оцінювали у 2470 МВт. За даними Unión Eléctrica, без електропостачання залишалися споживачі із навантаженням 1222 МВт. Напередодні відключення електроенергії тривали протягом усієї доби, а максимальний дефіцит о 19:30 досяг 1886 МВт.

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Частина великих теплових електростанцій не працювала через несправності або технічне обслуговування. Зокрема, компанія повідомляла про неполадки на другому енергоблоці Felton та третьому й шостому блоках Renté. Третій блок Santa Cruz, п'ятий блок Nuevitas і п'ятий блок Renté перебували на технічному обслуговуванні.

Проблеми з паливом

Генеральний директор з електроенергетики Міністерства енергетики та шахт Куби Ласаро Герра Ернандес заявив, що понад 1200 МВт готових потужностей не використовують через нестачу імпортного палива. За даними CiberCuba, він також повідомив, що цього року Куба здійснила лише один імпорт палива для енергетики. Це твердження незалежно не підтверджене.

Найбільша кубинська електростанція Antonio Guiteras у Матансасі вночі повернулася до енергосистеми та виробляла 155 МВт. Сонячні електростанції 9 жовтня виробили 3830 МВт·год електроенергії, а їхня пікова денна потужність становила 596 МВт. Водночас після настання темряви вони не виробляють електроенергії, коли споживання є найвищим.

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