Видобуток газу в Норвегії у вересні впав на 12,6% — OilPrice

У Норвегії видобуток природного газу у вересні становив у середньому 298,4 млн стандартних кубометрів на добу, що на 12,6% менше, ніж у серпні. Попередні дані Норвезького офшорного директорату наводить OilPrice.

Сукупний видобуток вуглеводнів у країні протягом місяця становив близько 3,77 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Це на 10,4% нижче за серпневий рівень і на 4% менше від прогнозу директорату.

Видобуток газу нижчий за прогноз

Порівняно із серпнем добовий видобуток газу скоротився на 43,2 млн кубометрів — із приблизно 341,6 млн кубометрів. Вересневий результат також на 6,7% поступився прогнозу Норвезького офшорного директорату, який очікував 319,9 млн кубометрів на добу.

Продажі газу у вересні становили близько 9 млрд кубометрів проти 10,6 млрд кубометрів місяцем раніше. Водночас видобуток газу був на 5,1% вищим, ніж у вересні 2025 року.

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Зниження збіглося із завершальною стадією щорічного сезону технічного обслуговування морської інфраструктури. Наприкінці серпня оператор газопроводів Gassco попереджав, що планові роботи можуть тимчасово скоротити експортні потужності приблизно на 20%. За даними прозорості Gassco, очікуване сукупне скорочення потужностей на газових родовищах і переробних об'єктах могло сягати близько 71 млн кубометрів на добу.

Скоротився і видобуток нафти

Видобуток сирої нафти у вересні в середньому становив 1,73 млн барелів на добу. Це на 145 тис. барелів, або 7,7%, менше проти серпня та на 8,4% менше в річному вимірі. Водночас показник на 0,7% перевищив місячний прогноз директорату.

Сукупний видобуток рідких вуглеводнів, зокрема нафти, газового конденсату та зріджених вуглеводнів, знизився на 168 тис. барелів на добу — до близько 1,9 млн барелів. За перші дев'ять місяців 2026 року сукупний видобуток вуглеводнів Норвегії сягнув приблизно 181,7 млн кубометрів нафтового еквівалента, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Gassco 1 жовтня повідомила про завершення основних планових ремонтних робіт. Водночас на родовищі Ormen Lange, яке експлуатує Shell, тривала подовжена зупинка, що, за очікуваннями, скорочуватиме постачання газу приблизно на 7,9 млн кубометрів на добу до 1 лютого 2027 року.

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