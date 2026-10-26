Видобуток нафти в Саудівській Аравії зріс на 12,2% у вересні — OilPrice

У Саудівській Аравії видобуток сирої нафти у вересні зріс на 12,2% порівняно із серпнем — до 8 млн барелів на добу. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на дані Al Rajhi Capital Research, наведені TradeArabia.

Відновлення експорту

Навесні та на початку літа видобуток був на низькому рівні: усі виробники країн Перської затоки скорочували його через труднощі з транспортуванням нафтових вантажів Ормузькою протокою. Згодом Саудівська Аравія наростила перевантаження нафти з судна на судно поза протокою та переорієнтувала більшість експорту через червономорський порт Янбу.

У вересні роботу нафтопроводу Схід—Захід і відвантаження в Янбу тимчасово призупинили на два тижні після атак на трубопровід 10 вересня. Попри це, видобуток зріс: королівство почало перевозити нафту через Ормузьку протоку та перевантажувати вантажі, що пройшли нею, на інші судна в Оманській затоці.

Показники економіки

Наприкінці вересня ціна нафти Brent становила 103,5 долара за барель. Ця ціна разом зі збільшенням обсягів видобутку підвищила нафтові доходи Саудівської Аравії, зазначає видання.

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Водночас окремі ненефтові показники також поліпшилися. Споживчі витрати у серпні зросли на 6,4% у річному вимірі, а індекс менеджерів із закупівель у вересні досяг найвищого значення з лютого — до початку близькосхідного конфлікту, який вплинув на нафтовидобуток та економічні прогнози регіону.

Економічна ситуація в країні залишається неоднорідною. За даними Генерального управління статистики Саудівської Аравії, товарний експорт у серпні 2026 року знизився на 11,5% порівняно із серпнем 2025 року, а експорт нафти — на 12,5%.

У другому кварталі 2026 року реальний ВВП країни скоротився на 4,7% у річному вимірі через падіння нафтової діяльності на 24,8%. Ненефтова та державна діяльність зросли на 0,9% кожна. Із сезонним коригуванням реальний ВВП зменшився на 4,8% порівняно з першим кварталом, а нафтова діяльність — на 21,6%.

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