Видобуток ОПЕК+ у вересні зріс на 903 тис. барелів на добу — Asharq Al-Awsat

У повідомленні з Відня, Австрія, Asharq Al-Awsat пише, що країни ОПЕК+ у вересні 2026 року видобували в середньому 39,068 млн барелів нафти на добу. Це на 903 тис. барелів більше, ніж у серпні, свідчить щомісячний звіт ОПЕК. Зростання відбулося попри перебої з перевезенням нафти Ормузькою протокою, які ОПЕК пов’язала з війною з Іраном.

Саудівська Аравія наростила видобуток

Країни-члени ОПЕК збільшили видобуток приблизно на 920 тис. барелів на добу — до 25,097 млн барелів. Водночас виробництво держав, що не входять до ОПЕК, але беруть участь в угоді ОПЕК+, скоротилося приблизно на 18 тис. барелів на добу.

Найбільше виробництво наростила Саудівська Аравія. За поданими королівством даними, її видобуток зріс із 6,238 млн барелів на добу в серпні до 8,372 млн у вересні — більш як на 2 млн барелів. Saudi Aramco у вересні також збільшила відвантаження нафти з експортних терміналів у Перській затоці після атаки на трубопровід Схід—Захід, що порушила постачання через Червоне море.

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Прогноз попиту на 2027 рік підвищили

ОПЕК підвищила прогноз зростання світового попиту на нафту у 2027 році з 2,36 млн до 2,55 млн барелів на добу. Організація очікує, що середній світовий попит становитиме 108,3 млн барелів на добу, а одним із чинників зростання стане поповнення запасів, виснажених через воєнні перебої з постачанням.

Водночас прогноз приросту попиту у 2026 році ОПЕК знизила шостий місяць поспіль — із приблизно 380 тис. до 180 тис. барелів на добу. У країнах Організації економічного співробітництва та розвитку попит цього року, за прогнозом, зменшиться приблизно на 210 тис. барелів на добу, тоді як у країнах поза ОЕСР зросте на 390 тис. барелів.

Видобуток у Російській Федерації — державі-агресорі — у вересні скоротився на 38 тис. барелів на добу, до 8,643 млн барелів. У Казахстані, навпаки, виробництво зросло на 22 тис. барелів на добу — до 1,851 млн.

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