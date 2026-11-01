В’єтнам з 1 листопада знизить тариф на електроенергію на 2% — Channel NewsAsia

Уряд В’єтнаму повідомив, що з 1 листопада середній роздрібний тариф на електроенергію знизять на 2%, а спеціальний податок на бензин тимчасово обнулять. За інформацією Channel NewsAsia, ці заходи мають підтримати макроекономічну стабільність, скоротити витрати домогосподарств і бізнесу, а також сприяти соціальному добробуту та діловій активності.

Новий тариф на електроенергію

Середній роздрібний тариф становитиме 2159,9 донга за кіловат-годину, або близько 0,085 долара США. Уряд уточнив, що ця вартість не включає податок на додану вартість.

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Податок на бензин обнулять до кінця березня

Спеціальний податок на споживання бензину з 1 листопада знизять із 7–10% до нуля. Нульова ставка діятиме до кінця березня 2027 року.

В’єтнам має на меті забезпечити економічне зростання понад 10% у 2026 році. Для досягнення цього показника зростання економіки у четвертому кварталі має перевищити 12,5%.

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