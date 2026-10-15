Вікторія схвалила план вітропарку з 219 турбінами — ABC News Australia

Влада австралійського штату Вікторія надала останнє необхідне на рівні штату погодження для проєкту Warracknabeal Energy Park — вітропарку з 219 турбінами на заході штату. Тепер проєкт має пройти фінальну перевірку федерального міністра довкілля, повідомляє ABC News.

Масштаб проєкту

Міністерка планування Вікторії Соня Кілкенні схвалила Warracknabeal Energy Park через п’ять місяців після затвердження звіту про вплив на довкілля. Компанія WestWind Energy планує розмістити турбіни на 26 тисячах гектарів сільськогосподарських угідь на захід від Ворракнібіла та на північ від Горшема — більш як за 300 кілометрів на північний захід від Мельбурна.

Проєкт також передбачає встановлення двох систем накопичення енергії потужністю по 300 мегаватів. За оцінкою девелопера, енергопарк матиме потужність 1,5 гігавата відновлюваної енергії, якої вистачить для забезпечення 1,2 мільйона домогосподарств. У разі реалізації він стане найбільшим вітропарком Південної півкулі, випередивши Golden Plains Wind Farm поблизу Джилонга з 215 турбінами та потужністю 1,33 гігавата.

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Відгуки громади

Під час процедури оцінки впливу на довкілля, що почалася у 2024 році, влада отримала 70 відгуків від громади. Тридцять із них загалом позитивно оцінювали соціальний вплив, робочі місця, розвиток громади, сталий розвиток і приріст населення. Подібна кількість учасників висловила занепокоєння щодо вигляду ландшафту, навантаження на житло та розміщення працівників, а також можливого впливу на флору й фауну.

Очікується, що на етапі будівництва проєкт створить близько 950 робочих місць. Фермер Крейг Гендерсон, на чиїй землі планують встановити турбіни, назвав вітропарк позитивним для Ворракнібіла, населення якого скорочувалося протягом останніх десятиліть. Він також зазначив, що місто могло б отримати довгострокову користь від житлової та іншої інфраструктури для працівників.

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