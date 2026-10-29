Vinacomin планує зберегти видобуток 40 млн тонн вугілля до 2030 року — Channel NewsAsia

У В'єтнамі найбільша гірничодобувна компанія Vinacomin планує зберігати видобуток вугілля на рівні 40 млн метричних тонн щороку до 2030 року. Такий обсяг має забезпечити внутрішній попит, насамперед потреби виробництва електроенергії, повідомляє Channel NewsAsia.

Проєкти у провінції Куангнінь

За даними В'єтнамського інформаційного агентства, для підтримання запланованого рівня видобутку Vinacomin розвиватиме 18 гірничих проєктів у північній провінції Куангнінь.

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Компанія також планує щороку імпортувати від 10 млн до 20 млн тонн вугілля, щоб задовольнити попит. Вугілля залишається ключовим паливом для теплових електростанцій В'єтнаму та важливим для цілей енергетичної безпеки країни.

Постачання для теплової генерації

Vinacomin заявила, що достатнє постачання вугілля для теплових електростанцій має ключове значення для роботи енергосистеми та захисту національної енергетичної безпеки. Компанія входить до переліку підприємств, які залишатимуться у стовідсотковій державній власності щонайменше до 2030 року.

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