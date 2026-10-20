Витрати Британії на балансування енергосистеми сягнули £500 млн — OilPrice

У Великій Британії витрати на балансування електроенергетичної системи у вересні сягнули рекордних £500 млн. Значна частина вітрової генерації зосереджена у Шотландії, тоді як найбільші центри споживання, зокрема Лондон, розташовані на півдні та південному сході країни, повідомляє OilPrice.

Обмеження мережі

За даними видання, Велика Британія нарощує кількість вітрових електростанцій швидше, ніж будує інфраструктуру для передавання виробленої ними електроенергії на південь. Через обмеження мережі країні доводиться оплачувати балансування системи та вдаватися до термінового імпорту електроенергії.

В одному з таких випадків додаткові витрати на балансування мережі за добу становили суму, еквівалентну $51,2 млн. Водночас, за інформацією Bloomberg, на яку посилається OilPrice, електроенергію, вироблену на півдні країни, експортували до Франції, Бельгії та Нідерландів.

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Потреба в нових лініях

Керуючий директор FTI Consulting Джейсон Манн заявив, що під час спорудження вітрових електростанцій обмежено враховували, де саме буде споживатися вироблена електроенергія. За його словами, пов’язані з цим витрати можуть зберігатися протягом поколінь.

OilPrice зазначає, що розширення мережі та будівництво додаткових ліній електропередач потребуватимуть мільярдних інвестицій. Раніше цього місяця британський регулятор Ofgem активував механізм компенсації постачальникам, які закупили електроенергію заздалегідь, якщо клієнти переходять на дешевші пропозиції після падіння цін на оптовому ринку.

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