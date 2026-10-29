Витрати ЄС на імпорт нафти зросли на $11 млрд щомісяця — OilPrice

Європейський Союз у квітні—липні 2026 року витрачав у середньому 30,7 млрд доларів, або 27,6 млрд євро, щомісяця на імпорт нафти. Це на 11 млрд доларів, або 9,9 млрд євро, більше, ніж за відповідний період 2025 року, повідомляє OilPrice з посиланням на аналіз Euronews Business і дані Eurostat.

Вартість імпорту зросла більш ніж наполовину

За даними Eurostat, у другому кварталі 2026 року вартість імпорту нафти до ЄС зросла на 55,8%, хоча фізичні обсяги поставок залишалися майже незмінними. Вони збільшилися лише на 1,2%.

Euronews Business пов’язує зростання витрат із подорожчанням нафти після закриття Ормузької протоки на тлі кризи на Близькому Сході. За оцінкою видання, нафта забезпечила 95% загального збільшення рахунку ЄС за імпорт енергії у другому кварталі.

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Ціни на пальне та продажі автомобілів

OilPrice зазначає, що витрати на імпорт можуть не знизитися істотно найближчим часом, оскільки ціни на нафту тримаються поблизу п’ятимісячного максимуму, а світовий паливний ринок залишається напруженим. У низці європейських країн ціни на бензин і дизельне пальне досягли рекордних рівнів, а уряди намагаються підтримати споживачів.

У вересні загальні продажі автомобілів у Європі, включно з Великою Британією, Норвегією та Швейцарією, зросли на 10,2% у річному вимірі, за даними Європейської асоціації автовиробників. Продажі батарейних електромобілів збільшилися на 60%, плагін-гібридів — на 24%, а гібридів — на 5,3%. Водночас продажі бензинових авто скоротилися на 20,6%, а дизельних — на 28,2%.

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