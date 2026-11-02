Вітропарк у Лаосі планує збільшити потужність на 1000 МВт — Taipei Times

Оператор Monsoon Wind планує наростити потужність вітрового проєкту в провінції Секонг на півдні Лаосу на 1000 МВт. Компанія також працює над тим, щоб частину додаткової електроенергії використовували всередині країни, повідомляє Taipei Times.

Потужність Monsoon Wind Power Project становить 600 МВт. До його складу входять 133 турбіни, збудовані китайською державною компанією. Проєкт почав працювати в серпні минулого року, а вироблену на ньому електроенергію окремими лініями передають виключно до національної енергомережі В’єтнаму.

Найбільший вітропарк регіону

Проєкт вартістю 700 млн доларів США займає територію, співмірну з площею Сінгапуру. Це перший транскордонний вітровий проєкт в Азії та найбільша вітрова електростанція Південно-Східної Азії. Об’єкт належить консорціуму, який очолює тайська сторона.

В’єтнам, одна з економік Південно-Східної Азії, що зростають найшвидше, уже імпортував із Лаосу гідроелектроенергію. Експерти зазначають, що економічні умови дедалі більше сприяють розвитку вітрової генерації. У Лаосі працюють 90 гідроелектростанцій, а оптимальних майданчиків для таких об’єктів у країні та сусідніх державах залишилося небагато.

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Постачання для В’єтнаму

За оцінкою керуючого директора Indochina Energy Partners Томаса Якобсена, державна енергокомпанія Electricity Vietnam платить Monsoon приблизно 6 центів США за кіловат-годину. Це на 2–4 центи менше за тариф, за яким В’єтнам купує вітрову електроенергію місцевого виробництва.

У 2023 році В’єтнам пережив серйозні відключення електроенергії через посуху, яка зменшила виробництво гідроенергії. У вересні уряд країни також попереджав про ризик дефіциту електрики з наступного року через затримки із запланованими енергетичними проєктами та зростання попиту. Представник National Power Transmission Corporation Нінь Суан Х’єп заявив, що до 2030 року імпорт із Лаосу становитиме майже 10% загальної встановленої потужності В’єтнаму.

Для жителів сіл поблизу турбін проєкт забезпечив нові дороги, кращий доступ до чистої води й медичної допомоги. Водночас мешканці повідомили, що під час сильних штормів усе ще стикаються з перебоями електропостачання через застарілу інфраструктуру Лаосу та борги державної енергетичної компанії.

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