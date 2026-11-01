Власник ранчо в Чилі оскаржить схвалення HNH Energy на $11 млрд — The Rio Times

Власник історичного ранчо Estancia San Gregorio Альфонсо Кампос заявив про намір оскаржити екологічне схвалення проєкту HNH Energy вартістю $11 млрд у чилійській Патагонії. Він просить Комітет міністрів Чилі скасувати схвалення проєкту та замінити його відмовою, повідомляє The Rio Times.

Заперечення власника ранчо

Estancia San Gregorio є історичним ранчо, яке в Чилі має статус об’єкта національної спадщини. За даними видання, об’єкти HNH Energy планують розмістити поруч із ранчо. Кампос вважає, що ці споруди можуть порушити цілісність ранчо, а під час екологічної оцінки недостатньо детально вивчили розташування об’єктів.

Серед заперечень власник також назвав безпеку зберігання аміаку — токсичного газу — поблизу автошляху Route 255, який сполучає Пунта-Аренас і Сан-Грегоріо. Він також порушує питання захисту птахів і можливого впливу проєкту на сусідні земельні ділянки та громади.

Параметри проєкту

HNH Energy — європейський консорціум, до якого входить данський інвестиційний фонд Copenhagen Infrastructure Partners. Консорціум планує використовувати енергію вітру для виробництва зеленого водню та зеленого аміаку — компонента добрив, який легше транспортувати.

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Екологічна комісія регіону Магальянес наприкінці серпня 2026 року одностайно схвалила звіт з оцінки впливу проєкту на довкілля: за рішення проголосували всі 12 членів комісії. За даними Служби екологічної оцінки Чилі, HNH Energy став найбільшим за вартістю серед 36 проєктів, схвалених у країні в серпні.

Перша фаза передбачає встановлення 194 вітротурбін загальною потужністю 1,4 ГВт, яку згодом планують збільшити до 2,1 ГВт. До комплексу також мають увійти установка з опріснення морської води та портовий термінал. Початок будівництва заплановано на 2027 рік, а виробництва — на другу половину 2030 року. На піку будівельних робіт очікують до 4 тисяч працівників.

Апеляції розглядатиме Комітет міністрів під головуванням міністра довкілля. Він може залишити схвалення чинним, змінити його умови або скасувати. Дату ухвалення рішення наразі не оприлюднили.

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