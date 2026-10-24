Wapda оцінила дамбу Мохманд у 666 млрд рупій — The Express Tribune

У Пакистані Управління водних і енергетичних ресурсів Wapda оцінило вартість спорудження греблі Мохманд у 666 млрд пакистанських рупій. Це на 356 млрд рупій, або 115%, більше за кошторис, затверджений у 2018 році, повідомляє The Express Tribune.

Оновлений кошторис цього тижня подали на розгляд Центральної робочої групи з розвитку Пакистану (CDWP). Втім, орган не ухвалив рішення через брак часу. Після розгляду CDWP великі проєкти передають на остаточне затвердження Виконавчому комітету Національної економічної ради.

Вплив курсу долара

У Wapda заявили, що 51% загального збільшення вартості пов'язаний зі зміною курсу долара. Проєкт має складові як у місцевій, так і в іноземній валюті, тому коливання обмінного курсу суттєво збільшили еквівалент валютних витрат у рупіях.

Комісія з планування попросила Wapda надати деталі контрактних платежів, номінованих у доларах, а також пояснити, якою мірою курсові зміни можуть бути включені до вартості проєкту. У комісії наголосили, що валютну частину контрактів не можна автоматично перераховувати за поточним курсом без аналізу умов угод і реальних платіжних зобов'язань.

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Затримки та виконані роботи

У 2018 році проєкт схвалили з бюджетом 310 млрд рупій і планом завершити роботи у вересні 2025 року. За поясненням керівництва проєкту, на строки та кошторис вплинули зміни курсу долара, коригування проєктних рішень, повені 2022 року та проблеми з безпекою.

Будівництвом займається спільне підприємство китайської China Gezhouba Group Company Limited і пакистанської Descon Engineering Limited. Станом на минулий місяць фізичне виконання робіт становило близько 57%, а витрати на проєкт сягнули 275 млрд рупій.

Із запропонованого збільшення кошторису вартість власне греблі має зрости до 267 млрд рупій — на 134% порівняно з попередньою оцінкою. Витрати на виробництво електроенергії пропонують збільшити до 399 млрд рупій, що на 105% більше від початкового показника.

Після завершення проєкт має збільшити водосховищні потужності Пакистану на 1,29 млн акрів, додати до національної енергомережі 2,9 млрд одиниць виробленої електроенергії та забезпечувати Пешавар 300 млн галонів питної води щороку.

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