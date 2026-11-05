Woodside Energy скоротить щонайменше 500 працівників у світі — ABC News Australia

Австралійська енергетична компанія Woodside Energy оголосила про намір скоротити щонайменше 500 робочих місць у своїх глобальних підрозділах. Рішення є частиною плану зменшити щорічні витрати на 550 млн доларів із 2028 року, повідомляє ABC News.

Заплановане скорочення становить майже 10% штату компанії. Скільки саме посад ліквідують в Австралії, наразі не уточнюють. Близько 80% працівників Woodside Energy базуються в Австралії, переважно у штаті Західна Австралія.

Стратегія для інвесторів

Реструктуризацію представили як частину ширшої стратегії підвищення віддачі для інвесторів. Головна виконавча директорка Woodside Energy Ліз Весткотт назвала газовий проєкт Scarborough одним із проєктів, які мають суттєво зміцнити фінансові показники компанії на роки вперед.

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Проєкт Scarborough вартістю 17 млрд доларів розташований у басейні Карнарвон, приблизно за 375 кілометрів від узбережжя регіону Пілбара у Західній Австралії. За словами Весткотт, він готовий на 80% і за кілька тижнів має відправити першу партію скрапленого природного газу.

Компанія також визначила завод North West Shelf, роботу якого дозволили продовжити до 2070 року, одним із ключових елементів майбутніх планів. Родовища Browse Woodside називає варіантом для зростання та одним із найбільших нерозроблених ресурсів Австралії.

Реакція у Західній Австралії

Віцепрем’єрка та міністерка фінансів Західної Австралії Ріта Саффіоті висловила розчарування через скорочення та заявила про підтримку газового сектору як перехідного джерела енергії для штату. Представниця австралійських «зелених» Софі Макніл заявила, що рішення Woodside свідчить про занепад компанії, яка працює з викопним паливом, і виступила проти буріння біля рифу Скотт у межах проєкту Browse.

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