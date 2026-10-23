WTI втрималася біля 99 доларів після падіння до 95,25 — OilPrice

Грудневий ф'ючерс на американську нафту WTI наприкінці тижня торгувався по 99,29 долара за барель — на 0,25 долара, або 0,25%, вище від початку тижня. Контракт відкрився на рівні 99,04 долара, зріс до 101,37 долара, а згодом опускався до 95,25 долара. Про це повідомляє OilPrice.

Реакція на заяви про посередництво

Найрізкіше зниження котирувань сталося після того, як президент Ірану обговорив посередницькі зусилля з військовим керівником Пакистану. Учасники ринку розцінили це як можливий шлях до переговорів і швидко зменшили геополітичну премію в ціні нафти.

Водночас прямих переговорів між США та Іраном не було. Іран, за даними видання, заявляв, що діалог із Вашингтоном неможливий, доки країна стикається з блокадою та погрозами. Згодом WTI відіграла падіння та майже повернулася до стартової позначки тижня.

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Ризики для постачань зберігаються

На ринок також впливали повідомлення про атаки на об'єкти Саудівської Аравії, судноплавство в Перській затоці та нафтову інфраструктуру. За даними OilPrice, удари хуситів досягли саудівських цілей, зокрема нафтового родовища Шайба, а атаки на судна й міни поблизу Ормузької протоки підтримували ризики для перевезень.

Видання зазначає, що масштабних перебоїв із видобутком та експортом Саудівської Аравії наразі не було, а нафта з Близького Сходу продовжує постачатися. Водночас ринок враховує ризик можливих майбутніх порушень видобутку, завантаження танкерів або морських перевезень.

Запаси нафти у США скоротилися

Додаткову підтримку цінам надало скорочення комерційних запасів сирої нафти у США на 3,1 млн барелів за тиждень. Запаси бензину також зменшилися, тоді як запаси дистилятів зросли. За оцінкою OilPrice, ці дані не спричинили нового цінового прориву, але підтримали покупців на тлі нестабільної безпекової ситуації на Близькому Сході.

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