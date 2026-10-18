XM оцінює дефіцит енергії в Колумбії до 7 669 ГВт·год — The Rio Times

Оператор національної енергосистеми Колумбії XM оцінив можливий розрив між гарантованим обсягом енергії та прогнозованим попитом у 2026–2027 роках у 7 669 ГВт·год, або 8,3% очікуваного споживання. Про це The Rio Times повідомляє з посиланням на ділове видання Portafolio, яке навело дані енергетичного бюлетеня XM від 16 жовтня 2026 року.

Йдеться про гарантований обсяг енергії — електрику, яку генератори можуть зобов’язатися постачати навіть у посушливий рік. Такий розрахунок є показником ризику для енергосистеми, а не прогнозом неминучих відключень. Станом на час публікації рішення про нормування електроенергії в країні не ухвалювали.

Вплив посухи на енергосистему

Колумбійська енергосистема значною мірою залежить від гідроелектростанцій. За даними, які наводить Portafolio, 15 жовтня приплив води до річок становив 60,46% від історичного середнього показника, а частковий рівень водосховищ — 77,86%. На ситуацію впливає розвиток явища Ель-Ніньйо, яке висушує річки, що живлять колумбійські дамби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

XM моделював гідрологічний сценарій, подібний до умов 2015–2017 років. За такого розвитку подій та за умови, що теплова генерація до квітня 2027 року вироблятиме не більш як 85 ГВт·год на добу, система може не повністю покривати попит із лютого до квітня 2027 року.

Оцінки на наступні роки

Portafolio також наводить оцінки XM для наступних періодів: 8 015 ГВт·год у 2027–2028 роках, 10 300 ГВт·год у 2028–2029 роках та 10 603 ГВт·год у 2029–2030 роках. Для 2025–2026 років видання вказує розрив на рівні 4 979 ГВт·год, або 5,6% прогнозованого середнього попиту.

За інформацією XM, попит на електроенергію в країні зріс на 23,6% від грудня 2019 року, а в жовтні 2026 року був на 4,4% вищим, ніж у жовтні попереднього року. Оператор пропонує забезпечити теплові електростанції паливом, прискорити реалізацію нових енергетичних і мережевих проєктів, розвивати розподілену генерацію та вживати заходів для економії електроенергії.

Читай нас у