XRG домовилася придбати частку Shell у LNG-проєкті в Австралії за $1,5 млрд — The National

Міжнародна енергетична інвестиційна компанія XRG, що повністю належить Adnoc, домовилася придбати у Shell частку в австралійському проєкті зі скрапленого природного газу North West Shelf за $1,5 млрд. Угода стане для XRG першою інвестицією в LNG-сектор Австралії та потребує регуляторних погоджень і виконання звичайних умов закриття, повідомляє The National.

Перший LNG-актив XRG в Австралії

Після завершення угоди компанія отримає доступ до одного з найбільших у світі інтегрованих LNG-проєктів. Потужність зі скраплення газу в межах проєкту становить 14,3 млн тонн на рік, а обсяг залишкових ресурсів оцінюють у 4,4 трлн кубічних футів в еквіваленті.

North West Shelf працює понад чотири десятиліття. За даними XRG, проєкт відіграє важливу роль у постачанні газу на внутрішній ринок Австралії та енергетичному експорті країни.

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Стратегія в Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Президент XRG International Gas Мохамед Аль-Ар’яні заявив, що придбання відповідає стратегії створення міжнародного газового бізнесу, який задовольнятиме зростаючий попит в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. За його словами, North West Shelf поєднує чинне виробництво, стратегічну інфраструктуру та можливості для майбутнього розвитку видобутку.

XRG була створена у 2024 році як міжнародна інвестиційна компанія у сферах енергетики зі зниженими викидами вуглецю та хімічної промисловості. Вартість підприємства на момент запуску перевищувала $80 млрд, а нині становить понад $150 млрд. Компанія планує подвоїти вартість своїх активів упродовж наступного десятиліття.

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