Західна Австралія готується дозволити балконні сонячні системи — ABC News Australia

У Західній Австралії розпочали консультації щодо стандарту безпеки для підключних сонячних панелей і акумуляторів. Штат готується першим серед штатів і територій Австралії скасувати заборону на такі системи, відомі як балконна сонячна енергетика, повідомляє ABC News.

Стандарт безпеки для підключних систем

Стандарт безпеки, щодо якого проводять консультації, має визначити, як уникнути перевантаження електричних кіл панелями та батареями. Такі пристрої підключають до звичайної розетки, а вироблена панелями електроенергія через інвертор надходить до домашньої мережі й компенсує частину електрики, яку споживають побутові прилади. Для встановлення системи, за даними видання, не потрібен електрик.

Міністерка енергетики та декарбонізації Західної Австралії Ембер-Джейд Сандерсон заявила, що переваги доступної сонячної енергії тривалий час були недоступними для людей, які не володіють дахом свого житла. У вересні міністри енергетики Австралії домовилися вивчити можливість безпечного поширення таких систем по всій країні.

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Економія для орендарів і мешканців квартир

Системи можуть бути корисними орендарям, які не мають стимулу витрачати тисячі доларів на стаціонарні панелі на даху орендованого житла, а також мешканцям квартир із балконом або іншим сонячним місцем. Орендарі зможуть забрати обладнання із собою після переїзду.

Уряд штату оцінює, що типова підключна сонячна система може заощаджувати домогосподарству близько 240 доларів на рік, а разом із батареєю — до 500 доларів. Галузеві експерти оцінюють строк окупності таких систем у чотири—десять років. Влада штату також має залучити орендодавців і органи управління багатоквартирними будинками, щоб дозволити встановлювати обладнання на балконах або у дворах.

Балконні сонячні системи вже використовують мільйони домогосподарств у Європі та Великій Британії. У Німеччині, за оцінками, такі установки має приблизно кожне десяте домогосподарство.

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