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Недобудовані об’єкти захисту енергетичної інфраструктури на Київщині досі не передали Державному агентству відновлення.

Наразі триває комунікація з Київською обласною військовою адміністрацією щодо передачі об’єктів.

За словами голови Агентства відновлення Івана Федорова, для початку робіт КОВА має провести звірку залишків, оформити акти фактичного стану будівництва та передати необхідну документацію. Лише після цього агентство зможе залучити нових підрядників.

Готовність різних об’єктів становить від 25% до 85%. Споруди з готовністю близько 80% планують добудувати за три тижні, а ті, що виконані лише на 20–25%, — приблизно за чотири місяці. Середній термін будівництва захисту підстанцій напругою 110–150 кВ становить шість місяців.

Федоров відмовився називати відповідальних за провал будівництва, зазначивши, що має власне розуміння ситуації, але не вважає правильним коментувати це публічно.

Джерело: Економічна правда.

Підприємець Владислав Соколов, який фігурує у скандалі довкола будівництва оборонних споруд на енергооб’єктах Київщини, уперше публічно відреагував на критику через розкішні апартаменти в Дніпрі та живого крокодила в тераріумі. Він пояснив походження свого майна, заперечив зв’язок статків із державними контрактами та висунув звинувачення на адресу колишнього очільника Київської ОВА, а нині міністра розвитку громад та територій Миколи Калашника.

Раніше журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

Користувачі соцмереж звернули увагу на фотографії сина бізнесмена Владислава Соколова, якого пов’язують із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів.

Після появи фотографій з обшуків у бізнесмена Владислава Соколова користувачі соцмереж звернулиувагу на його особисте життя. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала світлини жінки на ім'я Анжеліка Олександрівна, яка, ймовірно, є його обраницею та демонструвала розкішний відпочинок на Балі й у Мексиці. Після розголосу вона закрила свої акаунти.

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