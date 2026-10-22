Запаси іранської нафти у плавучих сховищах скоротилися до 866 тисяч барелів — OilPrice

В Ірані обсяг нафти у плавучих сховищах до середини жовтня скоротився до 866 тисяч барелів, повідомляє OilPrice з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler і The Wall Street Journal. Видання пов'язує скорочення запасів із поновленням блокади іранських портів Сполученими Штатами.

Динаміка запасів

За наведеними даними, перед запровадженням США блокади у квітні Іран мав близько 150 млн барелів нафти у плавучих сховищах. До середини червня цей обсяг зменшився до менш ніж 50 млн барелів.

У середині червня США скасували блокаду після угоди про припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном, пише OilPrice. У середині липня домовленість зірвалася, бойові дії відновилися, а США знову запровадили блокаду, після чого запаси продовжили скорочуватися.

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Оцінки Kpler і реакція Тегерана

Керівник напряму аналізу сирої нафти Kpler Хомаюн Фалакшахі заявив The Wall Street Journal, що нафти для вивантаження в Китаї більше не залишилося. На його думку, США можуть розраховувати, що економічний тиск поверне іранську владу до переговорів щодо ядерної угоди або спричинить внутрішні протести.

Голова Центрального банку Ірану відкинув твердження про наближення економічного колапсу країни, заявивши про стійкість іранської економіки. OilPrice також зазначає, що президент Ірану та міністр закордонних справ країни цього тижня висловлювали недовіру до США, що ускладнює перспективи мирних переговорів. За оцінкою Moody’s, оприлюдненою раніше у жовтні, війна з Іраном коштувала домогосподарствам США загалом 265 млрд доларів.

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