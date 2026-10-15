Запаси нафти у США за тиждень скоротилися на 11,12 млн барелів — OilPrice

Запаси сирої нафти у США за тиждень, що завершився 9 жовтня, зменшилися на 11,12 млн барелів, за оцінкою Американського інституту нафти (API). Про це повідомляє OilPrice. Тижнем раніше API оцінював скорочення запасів на 2,09 млн барелів.

Комерційні запаси та стратегічний резерв

За останні 26 тижнів комерційні запаси нафти, без урахування Стратегічного нафтового резерву США (SPR), скоротилися більш ніж на 51 млн барелів. Водночас, за даними API, запаси сирої нафти у США приблизно відповідають показнику початку року. Видання пов’язує це, зокрема, з попереднім вивільненням нафти зі стратегічного резерву.

Упродовж тижня до 9 жовтня нафта зі SPR не вивільнялася для поповнення комерційних запасів. Обсяг резерву становив 283 млн барелів, що на 431 млн барелів менше за його максимальну місткість. За поширеною оцінкою, операційний мінімум запасів у SPR становить від 250 млн до 300 млн барелів: нижче цього рівня можуть виникати труднощі з ефективним перекачуванням і переробленням нафти.

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Видобуток і запаси нафтопродуктів

Видобуток нафти у США за тиждень, що завершився 2 жовтня, зріс до 13,979 млн барелів на добу проти 13,955 млн барелів на добу тижнем раніше. Це на 350 тис. барелів на добу більше, ніж роком раніше.

Запаси бензину за тиждень до 7 жовтня збільшилися на 1,1 млн барелів, тоді як попереднього тижня вони скоротилися на 1,37 млн барелів. За останніми даними Управління енергетичної інформації США, перед цим звітним періодом запаси бензину були на 6% нижчими за середній п’ятирічний рівень для цієї пори року.

Запаси дистилятів зменшилися на 1,5 млн барелів після зростання на 461 тис. барелів тижнем раніше. Перед звітним періодом їхній рівень був на 12% нижчим за середній п’ятирічний показник. Запаси нафти у Кушингу, пункті постачання для ф’ючерсів WTI, зросли на 1,823 млн барелів після приросту на 866 тис. барелів попереднього тижня.

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