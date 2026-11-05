Житомир запроваджує сувору економію електроенергії після російських ударів
У Житомирі через пошкодження енергосистеми запроваджують режим максимальної економії електроенергії.
Мешканців закликають обмежити споживання світла, особливо в пікові години.
У місті тимчасово зупиняють увесь електротранспорт, а вуличне освітлення переводять в економний режим.
Підприємців також просять вимкнути рекламні вивіски, декоративну підсвітку фасадів та електронні екрани.
Крім того, через перебої з електропостачанням світлофори можуть працювати нестабільно або взагалі не працювати. Водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними на дорогах.
Джерело: Житомирська міська рада.
Увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру й приватні будинки в Житомирській області. Внаслідок ударів понад 180 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, ремонтні роботи тривають.
У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.
Нагадаємо, що після російського удару в Житомирі 3 листопада зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою.