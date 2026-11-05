Житомир запроваджує сувору економію електроенергії після російських ударів

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У Житомирі через пошкодження енергосистеми запроваджують режим максимальної економії електроенергії.

Мешканців закликають обмежити споживання світла, особливо в пікові години.

У місті тимчасово зупиняють увесь електротранспорт, а вуличне освітлення переводять в економний режим.

Підприємців також просять вимкнути рекламні вивіски, декоративну підсвітку фасадів та електронні екрани.

Крім того, через перебої з електропостачанням світлофори можуть працювати нестабільно або взагалі не працювати. Водіїв і пішоходів закликають бути особливо уважними на дорогах.

Джерело: Житомирська міська рада.

Увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру й приватні будинки в Житомирській області. Внаслідок ударів понад 180 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, ремонтні роботи тривають.

У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.

Нагадаємо, що після російського удару в Житомирі 3 листопада зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою.

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