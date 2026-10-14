Адміністрація Трампа на 90 днів відклала правило щодо імпортних ліків — STAT News

Адміністрація президента США Дональда Трампа на 90 днів відклала набуття чинності федерального правила, яке могло обмежити можливість американців отримувати рецептурні ліки з ліцензованих міжнародних аптек. Правило спочатку мало набути чинності 22 жовтня, повідомляє STAT News.

Критика правила

Відтермінування сталося на тлі посилення критики. Групи захисту прав пацієнтів і десятки членів Конгресу США в останні тижні закликали адміністрацію переглянути свій підхід. На їхню думку, правило могло суттєво скоротити надходження ліків із Канади та інших країн.

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Відправлення невеликої вартості

Адміністрація прагне посилити боротьбу з незаконними товарами, передусім опіоїдами. За її твердженням, вони потрапляють до США в міжнародних відправленнях невеликої вартості.

Правило стосується винятку de minimis. Раніше він давав змогу посилкам вартістю до 800 доларів проходити митницю за спрощеною процедурою; відправники таких посилок зазвичай не сплачували мита й не подавали даних для відстеження.

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