Адміністрація Трампа ухвалила правило прозорості для PBM — STAT News

Адміністрація Трампа остаточно затвердила федеральне правило, за яким менеджери аптечних пільг (PBM) будуть зобов’язані розкривати роботодавцям інформацію про всі види отримуваних винагород. Нові вимоги почнуть діяти з 1 липня 2027 року, повідомляє STAT News.

Які дані розкриватимуть PBM

PBM, які керують витратами на рецептурні ліки для роботодавців і працівників, мають повідомляти своїм клієнтам про платежі та компенсації від виробників ліків, консалтингових компаній та інших структур. До переліку відомостей увійдуть ребейти від виробників препаратів, практика ціноутворення зі спредом, а також фінансові зв’язки з брокерами й консультантами, що можуть створювати конфлікт інтересів.

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Очікуваний масштаб дії правила

За оцінками федеральних посадовців, нове правило поширюватиметься на понад 70 менеджерів аптечних пільг і 130 тисяч роботодавців. Посадовці очікують, що завдяки нижчим витратам на ліки ця вимога дозволить заощаджувати більш як 800 мільйонів доларів щороку.

Представники PBM та лобісти раніше попереджали, що можуть оскаржити в суді пропозицію адміністрації Трампа.

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