Акції Genmab майже подвоїлися за три місяці після випробувань онкопрепаратів — CNBC

Акції данської біотехнологічної компанії Genmab майже подвоїлися за останні три місяці після успішних результатів випробувань трьох препаратів проти раку на пізній стадії. Минулого тижня котирування компанії зросли на 48%, зокрема на 29% за одну торговельну сесію після оприлюднення даних щодо експериментального препарату петосемтамаб. Про це повідомляє CNBC.

Результати досліджень

28 жовтня Genmab заявила, що комбінація петосемтамабу з препаратом Keytruda компанії Merck знизила ризик смерті на 50% порівняно з використанням лише Keytruda у дослідженні III фази серед пацієнтів із рецидивним або метастатичним раком голови та шиї. Комбінація також суттєво підвищила частоту відповіді на лікування, а нових сигналів щодо безпеки, за даними Genmab, не виявили.

Генеральний директор Genmab Ян ван де Вінкель назвав ці результати початком «цілком нової ери» для компанії. Водночас він не став прогнозувати, чи збережуться дані про виживаність після дозрівання повного масиву результатів, оскільки їх іще не опублікували.

Днями раніше компанія повідомила, що препарат Rina-S у дослідженні III фази при раку яєчників знизив ризик прогресування хвороби або смерті на 71%, а ризик смерті — на 57% порівняно з хіміотерапією. Ще один результат стосувався Epkinly, який Genmab розробляє спільно з AbbVie: у поєднанні зі стандартною хіміотерапією він знизив ризик прогресування хвороби або смерті на 51% у пацієнтів із раніше нелікованою дифузною великоклітинною В-клітинною лімфомою.

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Ставка на власні препарати

Раніше значну частину доходів Genmab становили роялті за препарати, до розроблення яких вона долучалася, зокрема Darzalex компанії Johnson & Johnson та Kesimpta компанії Novartis. За словами ван де Вінкеля, Johnson & Johnson цього року очікує продажі Darzalex на рівні від 16,5 млрд до 16,9 млрд доларів, а Genmab отримує роялті до 20%.

Тепер компанія прагне залишати за собою більшу частку доходів від ліків, які розробляє. Genmab повністю володіє петосемтамабом і Rina-S: перший препарат вона отримала після придбання Merus за 8 млрд доларів у 2025 році, другий — після купівлі ProfoundBio за 1,8 млрд доларів у 2024-му. Для фінансування угоди з Merus компанія позичила 5,5 млрд доларів.

Наразі Genmab проводить 15 досліджень III фази за трьома провідними препаратами. Компанія також розширює комерційну присутність у Європі та США й планує, щоб до 2030-х років її препарати, у яких вона має контрольну частку прав, охопили близько 500 тисяч пацієнтів проти менш ніж 30 тисяч нині.

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