Акції GSK впали на 5,5% попри зростання виручки — The Guardian

У Великій Британії акції фармацевтичної компанії GSK 28 жовтня знизилися на 5,5% після публікації фінансових результатів за третій квартал. Під час торгів падіння сягало 7%, а GSK стала найбільшим аутсайдером індексу FTSE 100. Як повідомляє The Guardian, інвесторів занепокоїли слабші продажі вакцин, витрати на реструктуризацію та загальний прогноз компанії.

Прибуток знизився, виручка зросла

Прибуток GSK до оподаткування у липні—вересні скоротився на 19% — до 1,9 млрд фунтів стерлінгів. Водночас виручка, розрахована за сталих валютних курсів, зросла на 5% — до 8,9 млрд фунтів. Зростання забезпечили продажі препаратів проти ВІЛ, онкологічних і вовчакових захворювань.

Продажі вакцин зменшилися на 2% — до 2,6 млрд фунтів. Продажі вакцини Shingrix проти оперізувального лишаю впали на 5%, а вакцини Arexvy проти респіраторно-синцитіального вірусу — на 24%. Натомість продажі вакцин проти менінгіту зросли на 12%.

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Реструктуризація та патентні ризики

Компанія зафіксувала 318 млн фунтів витрат на реструктуризацію у третьому кварталі. Загальні витрати на реструктуризацію становитимуть 2,4 млрд фунтів, причому більшість цих витрат припаде на поточний і наступний роки. GSK розраховує щороку заощаджувати 1,9 млрд фунтів у межах трирічного плану, який передбачає спрощення операційної структури та збільшення інвестицій у дослідження і розробки.

Генеральний директор Люк Мілз заявив, що вплив програми на Велику Британію буде відносно обмеженим: скорочення торкнуться окремих працівників допоміжних функцій у центральному офісі в Лондоні. У Бельгії GSK реорганізовує вакцинний підрозділ, активніше застосовуючи цифрові інструменти й автоматизацію; це може призвести приблизно до 1 200 скорочень.

Інвесторів також непокоїть майбутня втрата патентного захисту препарату долутегравір для лікування ВІЛ наприкінці десятиліття. Після цього інші виробники зможуть випускати дешевші генеричні версії препарату. GSK водночас підтвердила річний прогноз і поставила за мету отримувати понад 40 млрд фунтів річної виручки до 2031 року.

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