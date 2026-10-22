Акції Moderna впали до 25% після витоку даних про вакцину проти раку — CNBC

Акції Moderna у четвер втрачали до 25% після витоку часткових даних дослідження персоналізованої вакцини проти раку, яку компанія розробляє разом із Merck. Про це повідомляє CNBC.

Реакція ринку

На момент публікації CNBC акції Moderna торгувалися по 58,12 долара, що на 23,64% нижче. Повні дані дослідження оприлюднили пізніше того ж дня. За оцінкою CNBC, вони видавалися позитивними з огляду на очікування Волл-стріт перед публікацією.

Падіння котирувань відбулося попри оприлюднення повних результатів. Витік стосувався частини даних про вакцину, яка привертає значну увагу інвесторів.

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Результати дослідження

Персоналізована вакцина intismeran autogene в поєднанні з імунотерапевтичним препаратом Keytruda від Merck знизила ризик рецидиву або смерті на 42% порівняно із застосуванням лише Keytruda у деяких пацієнтів із меланомою.

Результати пізньої стадії клінічного дослідження мали представити на конференції Європейського товариства медичної онкології, запланованій на ці вихідні.

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