AstraZeneca планує інвестувати $50 млн у дослідження в Абу-Дабі — The National

Біофармацевтична компанія AstraZeneca планує інвестувати близько 50 млн доларів у клінічні дослідження в Абу-Дабі, ОАЕ, у партнерстві з Cleveland Clinic Abu Dhabi. У найближчі роки в еміраті мають провести приблизно 30 досліджень, спрямованих на вдосконалення лікування серцево-судинних, ниркових і метаболічних захворювань, повідомляє The National.

Оцінка шести досліджень завершена

Міжнародна виконавча віцепрезидентка AstraZeneca Іскра Реїч заявила, що інвестиції розраховані на кілька наступних років. За її словами, компанія вже завершила оцінку можливості проведення шести досліджень і планує розпочати перше з них до кінця року.

Ініціативу підтримує Департамент охорони здоров’я Абу-Дабі. Реїч зазначила, що розширення клінічних досліджень може дати більшій кількості місцевих пацієнтів можливість брати участь у глобальних випробуваннях. Воно також може посилити збір даних, релевантних для місцевого населення та системи охорони здоров’я.

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За даними Міністерства охорони здоров’я та профілактики ОАЕ, серцево-судинні захворювання є причиною 34% усіх смертей у країні.

ШІ для дослідження гіпертонії

AstraZeneca також оголосила про глобальну співпрацю з Oracle. Її перша програма відбуватиметься в Абу-Дабі за участі M42 та буде присвячена лікуванню гіпертонії і клінічним дослідженням.

У межах програми планують використовувати штучний інтелект і дані реальної клінічної практики для вивчення можливостей ранньої діагностики, добору учасників клінічних випробувань і моніторингу безпеки. За словами Реїч, пов’язані медичні записи, геномні дані громадян ОАЕ, регуляторна система та дослідницька мережа роблять країну придатним майданчиком для таких проєктів. Вона додала, що раннє виявлення захворювань може поліпшити результати лікування та допомогти системі охорони здоров’я ефективніше використовувати фінансування.

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