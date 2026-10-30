Bayer виграв у США суд щодо позовів про рак через Roundup — Deutsche Welle

Присяжні у Сент-Луїсі, штат Міссурі, одностайно підтримали німецьку компанію Bayer у позові трьох жінок, які заявляли, що після регулярного використання гербіциду Roundup у них діагностували неходжкінську лімфому. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Позов трьох жінок

Тереза Аретіно, Синтія Фернандес і Бетті Ларкін звернулися до суду Сент-Луїса у 2020 році. Їхні адвокати стверджували, що Roundup мав дефектну конструкцію та був невиправдано небезпечним, а Bayer недбало продавала цей засіб.

Гербіцид виробляє Monsanto — дочірня компанія Bayer. Генеральний радник Bayer у США та керівник судових спорів компанії Білл Додеро заявив, що вердикт присяжних підтверджує позицію Bayer про відсутність доказів дефекту продукції, шахрайства або недбалості у справах щодо Roundup.

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Рішення Верховного суду

Це перший судовий розгляд після рішення Верховного суду США, яке обмежило можливість позивачів посилатися на відсутність на етикетці Roundup попередження про ризик раку. Суд виходив із того, що Агентство з охорони довкілля США раніше не вимагало такого попередження.

Три позивачки не є учасницями запропонованого Bayer врегулювання. Проти компанії подано близько 65 тисяч інших позовів, автори яких також пов’язують рак із Roundup. Bayer очікує на окреме судове рішення щодо врегулювання десятків тисяч таких справ на суму 7,25 млрд доларів, або 6,5 млрд євро.

Bayer називає гліфосат, активну речовину Roundup, безпечним і одним із найбільш досліджених сільськогосподарських засобів. Агентство з охорони довкілля США раніше дійшло висновку, що гліфосат, імовірно, не є канцерогенним, і нині переглядає його безпечність. Водночас Міжнародне агентство з дослідження раку у 2015 році класифікувало цю речовину як імовірно канцерогенну для людини.

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