Британське аудиторське відомство перевірить угоду зі США про ліки — Politico Europe

Національне аудиторське відомство Великої Британії (NAO) проведе попередні запити щодо вартості угоди зі США про ціни на ліки. Очільник NAO Гарет Девіс доручив своїй команді розпочати їх після того, як шість голів парламентських комітетів закликали з’ясувати, у скільки домовленість обійдеться платникам податків і чи забезпечує вона належну віддачу від витрачених коштів, повідомляє Politico Europe.

Попередні запити NAO

Девіс заявив, що доручив команді провести попередні запити через значний інтерес парламенту до цієї домовленості. Після завершення початкових запитів він має зв’язатися з головами комітетів.

Лист до аудиторського відомства підписали голови комітетів з охорони здоров’я і соціальної допомоги, науки, інновацій і технологій, бізнесу та торгівлі, справ Північної Ірландії, справ Шотландії та справ Уельсу. Законодавці наголосили, що без комплексної оцінки впливу угоди на наступні роки парламент і громадськість не можуть повністю оцінити її довгострокові наслідки для бюджету Національної служби охорони здоров’я та державних видатків.

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Умови домовленості

За умовами угоди Велика Британія зобов’язалася до 2035 року подвоїти витрати на інноваційні ліки — з 0,3% до 0,6% ВВП. Натомість передбачено трирічний безмитний доступ до американського ринку.

Британський уряд оцінює витрати на угоду в 1 млрд фунтів стерлінгів у межах поточного періоду бюджетного планування. Додаткового фінансування в бюджеті цього року не планують оголошувати. Водночас посадовці не розкривають повної вартості домовленості, пояснюючи це можливим негативним впливом на міжнародні відносини та комерційні інтереси. За словами Девіса, парламентський розгляд самої угоди був обмеженим, а уряд не планує оприлюднювати деталі моделювання її витрат і вигод.

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