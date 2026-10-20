CagriSema від Novo Nordisk забезпечив 25% втрати ваги у жінок — CNBC

Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk заявила, що її експериментальний препарат від ожиріння CagriSema у новому післядослідницькому аналізі даних пізньої стадії дослідження продемонстрував середню втрату 25% маси тіла серед жінок за 68 тижнів. Про це повідомляє CNBC.

Результати аналізу

В аналізі приблизно 2300 жінок з ожирінням або надмірною вагою CagriSema був пов’язаний зі зниженням ваги на 25% у середньому, тоді як у групі плацебо цей показник становив 3%. Розрахунок зробили для сценарію, за якого всі учасниці безперервно продовжували лікування.

Окремо компанія проаналізувала дані близько 1900 жінок залежно від менопаузального статусу. За 68 тижнів зниження ваги становило 26,7% серед жінок до менопаузи, 24,8% — у перименопаузі та 23,1% — після менопаузи. У відповідних групах плацебо показник був близько 2%.

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Склад препарату та попередні дані

CagriSema поєднує семаглутид — діючу речовину препаратів Wegovy і Ozempic — із кагрилінтидом, який впливає на аміліновий шлях. Амілін є гормоном, що виділяється підшлунковою залозою разом з інсуліном і допомагає регулювати відчуття голоду та ситості.

За даними Novo Nordisk, в обох нових аналізах препарат також пов’язували зі зменшенням абдомінального жиру, яке оцінювали за окружністю талії. Компанія наголосила, що для підтвердження гіпотез, сформованих після дослідження, потрібна подальша робота.

Початкові результати дослідження третьої фази за участю приблизно 3400 дорослих показали середню втрату ваги на 22,7% через 68 тижнів проти 2,3% у групі плацебо. Близько 67% учасників того дослідження становили жінки.

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