CVS Health погодилася сплатити $315 млн для врегулювання позовів щодо опіоїдів — The Hill

У США компанія CVS Health погодилася сплатити 315 млн доларів для врегулювання позовів, у яких її звинувачували в незаконному виконанні рецептів на опіоїди та інші контрольовані речовини. Про домовленість Міністерства юстиції США з аптечною мережею повідомляє The Hill.

Позов колишньої працівниці

Угода врегульовує позов, який у 2019 році подала колишня співробітниця CVS Гілларі Естрайт. Вона скористалася положенням Закону про неправдиві вимоги, що дозволяє приватним особам подавати позови від імені Сполучених Штатів. Також домовленість охоплює позов федерального уряду проти CVS Health, поданий у 2024 році.

За твердженнями позивачів, аптечна мережа свідомо виконувала рецепти на контрольовані речовини без законної медичної мети, недійсні рецепти або рецепти, видані не відповідно до загальноприйнятих професійних практик. У позовах також стверджувалося, що корпоративні показники ефективності CVS нібито спонукали до таких дій задля збільшення прибутку.

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Додаткові запобіжники

Угода не означає визнання CVS Health вини. Водночас вона передбачає додаткові запобіжники, щоб опіоїди та інші контрольовані речовини відпускали лише за медичної доцільності. Помічник генерального прокурора США Бретт Шумейт заявив, що заходи, зокрема проактивний моніторинг моделей призначення опіоїдів, мають посилити захист пацієнтів і федеральних програм охорони здоров’я.

У CVS Health заявили, що не погоджуються з претензіями уряду та що врегулювання не передбачає визнання неправомірних дій. Компанія зазначила, що її понад 27 тисяч фармацевтів мають підготовку щодо безпечного й належного використання медикаментів, а сама мережа запровадила програми для підтримки їхніх рішень.

Раніше CVS погодилася виплатити 4,9 млрд доларів штатам та іншим політичним підрозділам після більш ніж 3 тисяч індивідуальних позовів у 2022 році. Подібні врегулювання позовів щодо опіоїдів останніми роками укладали Walgreens, Kroger та Walmart.

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