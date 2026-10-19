DRAP посилив нагляд за 8 категоріями товарів для здоров’я — The Express Tribune

У Пакистані Управління з регулювання лікарських засобів Пакистану (DRAP) видало нове повідомлення, яким запровадило суворіший регуляторний нагляд за вісьмома категоріями поширених товарів для здоров’я. Як повідомляє The Express Tribune, рішення спрямоване на поліпшення якості продукції та захист громадського здоров’я.

Товари під новим наглядом

За даними джерел видання, серед товарів, на які поширюється новий підхід, є вітаміни, харчові добавки, лікувальне мило, шампуні та спеціалізоване молоко для немовлят. У матеріалі наведено лише частину категорій, охоплених повідомленням.

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Вимоги до виробництва і продажу

За оновленою регуляторною системою, товари, охоплені повідомленням, підлягатимуть застосовним вимогам щодо реєстрації, схвалення та контролю якості перед виробництвом або продажем у Пакистані.

Зміни мають забезпечити, щоб продукція з медичними або терапевтичними заявами відповідала встановленим стандартам якості.

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