У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) схвалило імунотерапевтичний препарат атезолізумаб у комбінації з хіміотерапією на основі фторпіримідину та оксаліплатину. Схема призначена для ад’ювантного лікування після операції пацієнтів із раком ободової кишки III стадії, пухлини яких мають дефіцит системи репарації невідповідностей ДНК (dMMR), повідомляє News-Medical.

Дані дослідження ATOMIC

Підставою для рішення стали результати дослідження III фази Alliance ATOMIC (A021502), спонсором якого був Національний інститут раку США. Випробування проводили у партнерстві з Genentech, що входить до Roche Group, та німецькою групою Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie.

З вересня 2017 року до січня 2023 року в дослідженні взяли участь 712 пацієнтів у Сполучених Штатах і Німеччині. Дослідники порівнювали стандартну ад’ювантну хіміотерапію з лікуванням, до якого додали атезолізумаб.

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За даними, опублікованими в The New England Journal of Medicine, додавання імунотерапії зменшило ризик рецидиву раку або смерті на 50%. Через три роки без ознак захворювання залишалися 86,3% пацієнтів у групі комбінованого лікування проти 76,2% у групі лише хіміотерапії.

Кому призначена нова схема

Основною кінцевою точкою дослідження була виживаність без ознак захворювання, а загальна виживаність і безпека були вторинними показниками. Для пацієнтів із раком ободової кишки III стадії стандартним ад’ювантним лікуванням тривалий час була комбінація фторпіримідину та оксаліплатину, зокрема режим FOLFOX.

Водночас пухлини з dMMR менш чутливі до хіміотерапії на основі фторпіримідину, а ризик повернення хвороби зберігається. Результати ATOMIC стали першим продемонстрованим підтвердженням користі ад’ювантної імунотерапії на ранній стадії dMMR-раку ободової кишки.

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