FDA США схвалило бепіровірсен для лікування хронічного гепатиту B — ScienceAlert

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) схвалило препарат бепіровірсен під торговою назвою Hibsago для лікування хронічного гепатиту B. Рішення ухвалили після двох клінічних досліджень третьої фази, результати яких опублікували в журналі New England Journal of Medicine, повідомляє ScienceAlert.

Препарат розробила фармацевтична компанія GSK. Компанія називає бепіровірсен першим засобом, що може забезпечити так зване функціональне вилікування хронічного гепатиту B: вірус у крові пригнічується до невизначуваного рівня, а в частини пацієнтів контроль інфекції зберігається після припинення терапії. Водночас сліди вірусу в організмі залишаються, а тривалість такого ефекту протягом багатьох років ще потрібно встановити.

Результати досліджень

Шестимісячний курс бепіровірсену забезпечив функціональне вилікування у 233 із 1220 учасників, або 19%. У групі плацебо такого результату не зафіксували: 0 із 614 учасників. У пацієнтів, які відповіли на лікування, вірус залишався невизначуваним щонайменше 24 тижні після припинення всієї терапії — тобто через 72 тижні від початку дослідження.

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Бепіровірсен вводять щотижневими інʼєкціями разом із наявними таблетованими противірусними препаратами. Для пацієнтів, які досягли необхідного результату, ці ліки також могли припинити. Імовірність ефекту була вищою у людей із нижчим початковим рівнем ключового білка, повʼязаного з хронічним гепатитом B.

Побічні реакції та контроль

FDA попередило про необхідність регулярних аналізів крові під час лікування. У деяких учасників досліджень виникали серйозні побічні реакції, зокрема запалення печінки. GSK і дослідники також планують вивчати поєднання бепіровірсену з іншими препаратами, щоб підвищити ефективність терапії.

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