FDA відкликало 22 флакони тирзепатиду та один флакон NAD+ — The Hill

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) відкликало 23 флакони препаратів, виготовлених в аптеці Apothecary Pharma LLC у Північній Кароліні, через відсутність гарантій їхньої стерильності. Як повідомляє The Hill, відкликання має клас II.

Такий клас означає, що використання продукції може спричинити тимчасові або оборотні наслідки для здоров’я, а ризик тяжких наслідків оцінюють як низький. На момент публікації про випадки захворювань, пов’язані з цим відкликанням, не повідомляли.

Які препарати відкликають

Відкликання стосується 22 флаконів Tirzepatide Injection концентрацією 18 мг/мл та об’ємом 4 мл. Тирзепатид є діючою речовиною препаратів Zepbound і Mounjaro. Йдеться про серії AP-202622, AP-202623, AP-202624, AP-202625, а також серії від AP-202627 до AP-202644 із зазначеними датами BUD у жовтні та листопаді 2026 року.

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Також відкликано один флакон NAD+ Injection концентрацією 200 мг/мл та об’ємом 6 мл — серія AP-202647 із датою BUD 13 жовтня 2026 року. Усі зазначені продукти мають маркування Apothecary Pharma LLC, Cary, North Carolina.

Попередження FDA для аптеки

У грудні 2025 року FDA надіслало Apothecary Pharma листа, в якому зазначило, що інспектори виявили виготовлення, пакування або зберігання стерильних препаратів у неналежних санітарних умовах. За оцінкою регулятора, за таких умов препарати могли бути забруднені або становити ризик для здоров’я.

Apothecary Pharma є аптекою, що виготовляє індивідуалізовані версії ліків для пацієнтів. Такі препарати GLP-1 не мають схвалення FDA та не є брендовими лікарськими засобами. Споживачам, які виявили у себе відкликані флакони, рекомендують припинити їх використання та звернутися до медичного працівника.

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