FDA зняло найсуворіші попередження з трьох пластирів з естрогеном — The Guardian

У США Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) скасувало найсуворіші попередження — так звані black-box warnings — для трьох естрогенових пластирів, які застосовують під час менопаузи. Раніше маркування містило застереження щодо ризиків серцево-судинних захворювань, раку молочної залози та деменції, повідомляє The Guardian.

Рішення без засідання радників

Регулятор не скликав дорадчий комітет перед ухваленням рішення та під час брифінгу не надав докладних даних про його наукове обґрунтування. На запитання журналістів представники FDA відповіли, що можуть надати докази пізніше.

Це вже не перша зміна маркування препаратів для менопаузи: у лютому FDA прибрало аналогічні попередження із шести засобів. Дослідниця медичних послуг Єльської школи медицини Решма Рамачандран розкритикувала недостатню прозорість таких рішень. За її словами, загальне скасування застережень без чіткого обґрунтування може ввести пацієнток в оману та применшити можливу шкоду, зокрема для людей із раком, чутливим до гормонів, в анамнезі.

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Попит на пластирі зріс

Заступниця директора Центру оцінки та досліджень ліків FDA Сара Ібрагім заявила, що попередні застереження в деяких випадках надто широко описували ризики. За її словами, оновлені дані інакше оцінюють співвідношення користі та ризиків для багатьох здорових жінок віком до 60 років, у яких від початку менопаузи минуло менш як 10 років.

Після зміни маркування в лютому попит на пластирі з естрадіолом істотно зріс, і в багатьох регіонах пацієнтки не могли отримати звичні препарати у своїх аптеках. Заступниця директора Національного інституту здоров'я дітей і розвитку людини Дороті Фінк повідомила, що за останній рік виробництво естрогенових пластирів подвоїли, а FDA працює з виробниками над подальшим нарощуванням постачання.

Естрогенові пластирі зазвичай вважають менш ризикованими, ніж синтетичні пероральні препарати, оскільки гормон надходить у кровотік, минаючи печінку. Водночас дослідження свідчать, що за високих доз ризики пластирів зростають. FDA також розглядає можливість безрецептурного продажу вагінальних препаратів з естрогеном.

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