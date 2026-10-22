Фонд Cali отримав $7 085 за річної цілі $1 млрд — The Guardian

Станом на початок конференції ООН з біорізноманіття COP17 у Єревані, Вірменія, до фонду Cali надійшло $7 085 за річної цілі в $1 млрд. Загальна сума заявлених зобов’язань становила $10 656, повідомляє The Guardian.

Внесків від великих фармкомпаній немає

Фонд Cali закликає компанії, які отримують прибуток завдяки використанню генетичної інформації живих організмів, добровільно спрямовувати частину коштів на природоохоронні проєкти у країнах із низькими доходами. Водночас жодна велика фармацевтична компанія досі не зробила внеску.

Дослідження Zero Carbon Analytics підрахувало, що 15 найбільших фармацевтичних компаній могли б сукупно внести $756 млн за підсумками 2025 року, якби дотримувалися рекомендованої моделі: 1% прибутку або 0,1% доходу. За даними організації, сукупний прибуток цих компаній торік сягнув близько $161 млрд.

Представниця корінних народів та місцевих громад Азії у керівному комітеті фонду Джун Рубіс заявила, що фармацевтичні компанії отримують прибутки від природи, але недостатньо підтримують її захист і громади, які займаються збереженням біорізноманіття.

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Механізм для генетичних даних

Фонд Cali офіційно запустили в лютому 2025 року. Відтоді він отримав три внески від невеликих приватних компаній: $5 000 від британської біотехнологічної компанії Prozomix, $1 000 від британської TierraViva AI та $1 085 від бельгійської E-Biom.

Щонайменше половину коштів фонду планують спрямовувати на пріоритети, визначені корінними народами та місцевими громадами. Механізм має закрити прогалини, що виникли через поширення цифрової інформації про генетичні послідовності, яку зберігають у відкритих базах даних і застосовують, зокрема, під час розробки ліків.

У Міжнародній федерації фармацевтичних виробників і асоціацій заявили, що галузь віддана збереженню біорізноманіття, однак має питання до розроблення та впровадження механізму. Там вважають, що фонд перетинається з чинним законодавством і не враховує, що цифрові генетичні дані використовують не для створення всіх ліків. Представники Sanofi та GSK також заявили про підтримку мети фонду, а GSK повідомила, що ухвалить рішення щодо добровільних внесків після появи додаткової інформації про його роботу.

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