FTC і сім штатів США просять визнати Шкрелі винним у неповазі до суду — CNBC

У США Федеральна торгова комісія (FTC) та сім штатів звернулися до федерального судді з вимогою визнати колишнього керівника фармацевтичної компанії Мартіна Шкрелі таким, що вчинив цивільну неповагу до суду. Регулятор і штати стверджують, що він неодноразово та грубо порушував судове рішення 2022 року, яким йому довічно заборонили працювати у фармацевтичній галузі.

Заяви FTC і штатів

За даними CNBC, після звільнення з в'язниці у травні 2022 року Шкрелі нібито публічно торгував акціями компаній фармацевтичної галузі та висловлювався про їхній бізнес і управління. FTC і штати вважають, що цим він порушив судову заборону.

Комісар FTC Марк Мідор заявив, що через повторні порушення судового рішення за подальші неправомірні дії можуть бути потрібні суворіші наслідки, зокрема фінансові санкції та, за потреби, ув'язнення.

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Походження довічної заборони

Довічну заборону запровадили після судового розгляду, який встановив, що Шкрелі організував антиконкурентну схему для збереження монопольного становища своєї компанії щодо протипаразитарного препарату Daraprim.

Директор Бюро конкуренції FTC Деніел Гуарнера зазначив, що суд після повного розгляду справи дійшов висновку: дії Шкрелі підвищили вартість рецептурних ліків для американських пацієнтів і перешкоджали виходу на ринок дешевших генеричних препаратів.

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