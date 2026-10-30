GC Biopharma та Hanmi уклали з BioMarin угоду на $475 млн — Korea Herald

Південнокорейські GC Biopharma та Hanmi Pharmaceutical уклали з американською біотехнологічною компанією BioMarin Pharmaceutical ексклюзивну угоду про ліцензування експериментального препарату для лікування хвороби Фабрі. Загальна вартість домовленості може сягнути $475 млн, повідомляє Korea Herald.

BioMarin відповідатиме за глобальну розробку та комерціалізацію препарату-кандидата LA-GLA. Водночас GC Biopharma та Hanmi Pharmaceutical збережуть відповідальність за регуляторне схвалення і комерціалізацію препарату в Південній Кореї.

Умови ліцензійної угоди

Угода передбачає авансовий платіж у розмірі $70 млн. Корейські компанії також можуть отримати до $405 млн додаткових виплат, пов’язаних із досягненням етапів розробки та комерціалізації. Крім того, їм належатимуть диференційовані роялті від майбутніх продажів препарату.

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LA-GLA також має назви HM15421 і GC1134A. Це ферментозамісна терапія нового покоління для лікування хвороби Фабрі — рідкісного спадкового лізосомного захворювання накопичення.

Розробка проходить клінічні випробування

На відміну від традиційних ферментозамісних терапій, які зазвичай вводять внутрішньовенно раз на два тижні, LA-GLA розробляють як препарат тривалої дії для підшкірного введення. За даними корейських фармацевтичних компаній, кандидат створили так, щоб подовжити період його напіввиведення та підвищити стабільність, потенційно зменшуючи тягар лікування для пацієнтів.

Доклінічні дослідження, за заявою компаній, продемонстрували поліпшення показників, пов’язаних із функцією нирок, кровоносними судинами та периферичною нервовою системою. LA-GLA поєднує технологію Hanmi Pharmaceutical для створення препаратів тривалої дії та досвід GC Biopharma у ферментозамісній терапії. У 2024 році препарат отримав від Управління з контролю за продуктами й ліками США статус орфанного препарату, а нині проходить глобальне клінічне дослідження І/ІІ фази.

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